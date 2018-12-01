В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизацией на КПВВ

По данным группы "Информационное сопротивление", пропагандисты обеих "республик" продолжают запугивать своё население «ужасами Украины».

В частности, используя факт введения военного положения в 10 областях Украины, распространяют слухи об «опасности посещения населением республик оккупированных территорий».

Якобы злобная хунта прямо при пересечении КПВВ может загрести по «принудительной мобилизации» в ряды «карателей».

Уже попридумывали некие подмётные письма от уже «отмобилизованных», транслируют некие слезливые истории о «канувших в безвестье» поехавших в Бахмут за колбасой мужчинах, юношах и стариках и прочий бред. Однако, следует заметить, что население в последнее время всё меньше верит этим запугиваниям. Ибо туда-сюда люди перемещаются постоянно и регулярно и ещё никого насильно, под стволом автомата в НГУ, «не сняли».