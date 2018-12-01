Перебои в базе данных на КПВВ "Майорское" возможны в ближайшие дни в связи с проведением ремонтных работ на высоковольтных линиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц на странице в Фейсбуке.

"С целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения, представителями ГП «Укрэнерго», с 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г. в районе населенного пункта Майорское Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС - Центральная №1» и «Углегорская ТЭС - Макеевка»", - говорится в сообщении.

В связи с этим, возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ "Майорское".

"Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных. Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут" в указанные даты с 08.00 до 16.00", - отметили в ведомстве.