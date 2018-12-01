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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 9 декабря, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, украинские военные 7 раз открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки, к сожалению, один украинский защитник получил ранения. Военнослужащего доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 12 часов 10 декабря на Донбассе было зафиксировано 2 обстрела - на Донецком направлении. Потерь вследствие боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.


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