На Луганщине проводят пероральную иммунизацию диких плотоядных животных от бешенства

В Марковском и Меловском районах провели пероральную иммунизацию диких плотоядных животных от бешенства

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области.

«С целью выполнения комплекса антирабических ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства среди основных резервуаров бешенства, с 28 по 30 ноября 2018 года на территориях Марковского и Меловского районов, проведена пероральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства, путем наземного распределения приманок с вакциной», — сказано в сообщении.