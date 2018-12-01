В Северодонецке может появиться военно-гражданская администрация

Если в Северодонецке местная власть не придет к консенсусу и не обеспечит жителей города качественными услугами, там может быть установлена военно-гражданская администрация.

Об этом заявил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь в эфире телеканала «UA: Донбас».

При этом он считает, что такой шаг будет не в пользу новой администрации.

«Все социологические исследования говорят, что уровень доверия выше к избранной власти нежели к назначенной. Потому мы будем делать все возможное чтобы было взаимопонимание», - сказал он.

Филь напомнил, что среди местных депутатов Северодонецка нет взаимопонимания и это отражается на жизни города.

«На сегодняшний день ни о создании военной, ни о создании военно-гражданской администрации речь не идет. Но я подчёркиваю: это на сегодняшний день. Если мы увидим, что город не решит вопрос с социальным транспортом, с троллейбусом, с зарплатой работникам городской власти, коммунальных предприятий, то безусловно мы примем то решение, которое должны, чтобы обеспечить нормальную жизнь граждан Северодонецка», - сказал Филь.