В оккупированном Донецке препятствовали передвижению миссии ОБСЕ

В оккупированном Донецке вооруженный боевик отказал патрулю миссии ОБСЕ в проезде через блокпост. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Инцидент произошел в поселке Трудовские Петровского района города. Отмечается, что вооруженный человек отказался пропустить наблюдателей, ссылаясь на распоряжения от его «командира».

В ОБСЕ также сообщили, что вооруженные люди отказали их патрулю в проезде через блокпост, расположенный севернее села Заиченко, не разрешив наблюдателям проследовать в западном направлении к Пикузам (быв. Коминтерново).