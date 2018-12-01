Боевики за сутки 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил в ходе боевых действий 6 декабря ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе Новотошковского, Марьинки, Чермалыка, Водяного и Лебединского. Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.