ВР проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. "За" проголосовали 277 народных депутатов, - сообщает 112.ua.

Народные депутаты, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

"Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров", - говорится в тексте законопроекта.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной опубликования.