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В ОРЛО перевернулся автобус. Много пострадавших

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Пять легковых автомобилей столкнулись на скользкой трассе в оккупированном Краснодонском районе, говорится на сайте так называемого "МЧС ЛНР".

Так, пытавшийся объехать пробку рейсовый автобус перевернулся, девять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра между селами Самсоновка и Придорожное.

"Как удалось установить, водитель машины хотел обогнать другого участника движения. В результате из-за скользкого покрытия случилось лобовое столкновение. Три других легковых авто, которые ехали рядом, также пострадали. Водитель пассажирского автобуса хотел объехать образовавшуюся пробку, но ушел в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

Водитель автобуса, следовавшего с 30 пассажирами из Свердловска в Луганск, "эвакуировал всех людей (в том числе семь пострадавших) из транспортного средства, отсоединил аккумуляторную батарею, вызвал все экстренные службы".

Рядом на дороге находились пять легковых автомобилей, совершивших столкновение, водитель и пассажир одного из них получили травмы различной степени тяжести. Все девять пострадавших были доставлены в больницу.


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