Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

Сообщается, что утром на пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 20/20.

Также сообщается, что общий поток остается динамичным и характеризуется определенным ростом. Всего КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 4000 транспортных средств:

"Майорское" - 7390 человек и 815 транспортных средств;

"Марьинка" - 7245 человек и 1325 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6120 человек и 1155 транспортных средств;

"Гнутово" - 2985 человек и 705 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9160 человек.