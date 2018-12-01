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В Украине число районов планируют сократить до 100

Сегодня, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине в рамках продолжения реформы децентрализации планируется укрупнение районов и сокращения их количества до 100. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на III Форуме объединенных общин, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава правительства обратил внимание, что нынешний Форум дал возможность подытожить первые результаты изменений, поскольку именно сейчас в Украине накоплена «совокупность критической массы политической воли дальше проводить реформу». «Система, созданная сегодня, - эффективная с точки зрения нового качества услуг на территории общин, - сказал Гройсман. - Люди поддерживают реформу».

Именно поэтому, по мнению главы правительства, нужно работать над неизбежностью преобразований, не забывая об усилении ответственности власти на местах и ​​о контроле происходящих процессов.

«Реформа требует нового этапа», - сказал Гройсман и напомнил, что в ноябре создана рабочая группа, которая нарабатывает формат необходимых решений.

В числе таких решений, как пояснил глава правительства, - закрепление финансовой устойчивости общин, закрепление принципов народовластия в части выборов и местных референдумов, закрепление координации органов власти на уровне «центр - регионы», в том числе, в сегменте полномочий, а также формирование нового территориального устройства по формуле «община - район - регион».

«И здесь вопрос не и количества районов, а в качестве. Лучше сформировать 100 способных районов, чем иметь вдвое больше районов, пустых, без средств и возможностей решать проблемы людей», - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что не нужно сейчас проводить реформу ради реформы. Нужно обеспечить качественное развитие территорий. И это - часть правительственной политики среднесрочного планирования. «Идея - решать конкретные проблемы регионов, а не тратить деньги. Важно, например, не просто построить детский сад, а создать целую систему дошкольного образования на месте», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что примеры такого планирования уже есть. Положительный местный опыт нужно активнее показывать и доказывать успех всей реформы. «Надо защищать реформу. Конституция дает такую ​​защиту, дает толчок создания возможностей развития каждого общества. Мы прошли 5 лет реформы успешно, и последующие годы должны стать рывком развития региональной экономики и улучшения жизни людей», - сказал Гройсман


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