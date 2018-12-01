На Луганщине проходят испытания продукции химзавода

В среду, 5 декабря, в Луганской области пройдут испытания продукции завода химической промышленности «ЗАРЯ», расположенного в городе Рубежное Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

«Уважаемые жители городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Сегодня, начиная с 10.00 завод "ЗАРЯ" г.Рубежное будет проводить на полигоне испытания своей продукции», — написала спикер областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

Завод «ЗАРЯ» специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ, химических средств защиты растений, изомеров, полимеров и др.