Геращенко: «ЛДНР» передадут в украинские тюрьмы 60 заключенных

В ходе встречи гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы 4 декабря в Минске стороны согласовали дату и место перемещения осужденных граждан Украины, отбывавших наказания в тюрьмах, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«На гуманитарной группе, после многомесячных дебатов, согласовали дату и место перемещения осужденных, не связанных с конфликтом. Эти люди совершили преступление, но они граждане Украины, и имеют право отбывать наказание на территории, контролируемой украинскими властями», - написала Геращенко на своей странице Facebook.

Она напомнила, что на сегодняшний день около 1 тысячи осужденных просят, чтобы их перевели в украинские тюрьмы. Пока есть договоренность о перемещении более 60 человек.