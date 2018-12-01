В российских воинских частях на Донбассе введен «особый режим несения службы»

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование ввело особый режим поддержания постоянной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

Так, подразделения российских оккупационных войск находятся в состоянии т.н. "особого режима несения службы" и интенсивно проводят мероприятия, характерные для приготовлений к активизации боевых действий. В частности, передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом.

При этом, российским военнослужащим на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменены отпуска и введены другие ограничения, в т.ч. запрещено увольнение с военной службы.

В то же время командование ВС РФ наращивает ведения разведки вдоль всего российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств. Кроме того, продолжается усиление разведывательных подразделений 1 и 2 АК оккупантов кадровыми военнослужащими Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.