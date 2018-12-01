Украина в ТКГ призвала миссию ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе призвала миссию ОБСЕ немедленно начать мониторинг акватории Азовского моря.

Об этом говорится в сообщении первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что украинская сторона в рамках заседания в Минске выразила решительный протест против открытой вооруженной агрессии РФ в Азовском море.

"(Украинская сторона в Минске, - ред.) призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники", - написала Геращенко.

Кроме того, украинская сторона выразила решительный протест недопуску миссии ОБСЕ в оккупированный Новоазовск и другие оккупированные РФ территории.

"При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове. На агрессоре и шапка горит", - говорится в сообщении.