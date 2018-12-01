В Минобороны сообщили о гибели украинского военного в зоне ООС

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня, 4 декабря, погиб 1 украинский военный, еще один был ранен.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам операции Объединенных сил Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, незаконные вооруженные формирования (НВФ) с полуночи начали вести обстрелы, по состоянию на 12:00 зафиксировано 4 нарушения режима тишины. С 09:00 противник вел обстрел из стрелкового оружия вблизи Новозвановки на луганском направлении. Кроме того, с 09:30 начались обстрелы из минометов калибром 82 мм на донецком направлении – в районе Водяного и Широкино. Также поблизости Водяного противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

«С начала текущих суток российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1993 года рождения... Кроме этого, в результате боевых действий получил ранения один украинский военный. Он эвакуирован в военный медицинский госпиталь», – сообщил Гуцуляк.