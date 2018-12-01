В Луганской области перевернулся микроавтобус, который вез пассажиров из Станицы Луганской

В Луганской области микроавтобус, который вез пассажиров из Станицы Луганской в Рубежное, съехал с дороги и перевернулся. Прокуратура Луганской области взяла на контроль ход досудебного расследования данного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 2 декабря около 12:30 на автодороге «Луганск-Старобельск» в районе Дмитровки Новоайдарского района водитель автомобиля «Opel Vivaro», не справившись с управлением, съехал с проезжей части дороги и перевернулся. Транспортное средство направлялось из Станицы Луганской в ​​Рубежное с 8-ю пассажирами. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

По данному факту следственным отделом Новоайдарского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области внесены сведения в Единый реестр по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия. Ход следствия находится на контроле прокуратуры Луганской области.