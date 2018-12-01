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Ефремову продлили арест

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Он будет находиться под стражей до 31 января 2019 года.

Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов, передает «Громадське». По его словам, это уже четырнадцатое решение о продлении ареста Ефремову.

В то же время, адвокат добавил, что решение о продлении меры пресечения было принято с нарушениями норм закона.

По его словам, Ефремова должны были доставить в больницу, в суд прибыла «скорая помощь». Адвокат отмечет, то после этого конвой силой забрал политика из автомобиля «скорой». Ефремова снова отвели в зал суда, где суд принял решение о продлении меры пресечения. Смирнов добавил, что против медиков и самого Ефремова были применены «меры физического воздействия».

По словам Смирнова, суд не дал слова ни стороне защиты, ни обвиняемому.

Ранее в октябре суд оставил Ефремова под стражей до 3 декабря.


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