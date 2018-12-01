Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 27 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 3 декабря пересекли более 27 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15. За минувшие сутки КПВВ пересекли 27,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств: