Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 27 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 27 тыс. человекСегодня, 09:52
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 3 декабря пересекли более 27 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы
Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15. За минувшие сутки КПВВ пересекли 27,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 6090 человек и 760 транспортных средств;
"Марьинка" - 5510 человек и 1030 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5025 человек и 1030 транспортных средств;
"Гнутово" - 2340 человек и 555 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8685 человек.