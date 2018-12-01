Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

В районе проведения Операции объединенных сил оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, ранены два украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное (Приазовье) и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По опорных пунктах Объединенных сил возле Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял из минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 3 декабря трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.