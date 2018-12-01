В МинВОТ инициируют создание реестра нарушений прав человека в ОРДЛО

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициируют создание реестра нарушений прав человека на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма.

Об этом на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишут Донецкие новости.

«Наше министерство инициировало утверждение порядка о создании и ведении Реестра фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина в связи со временной оккупацией части территории Украины», – сказал он.

«Сейчас к нам поступают из разных органов исполнительной власти, как это предусмотрено регламентом Кабинетов министров, соответствующие согласования / не согласования, замечания. Сейчас будет продолжаться процесс обсуждения условий создания этого реестра. И я хотел бы попросить общественные организации и наших международных партнеров присоединиться к этому процессу, потому что без вашей помощи мы его еще лет 5 создавать будем», – добавил Тука.