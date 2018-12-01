Проезд по дорогам Луганской области обеспечен

Активный снежный циклон, который более суток определял погодные условия на территории Украины, практически покинул ее пределы. Проезд по дорогам Луганской области был обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет. Дорожники работают в режиме дежурства.

Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Луганской области.

«3 декабря осадков не ожидается, проезд по дорогам обеспечен, дорожники работают в режиме дежурства. Активный снежный циклон, который более суток определял погодные условия на территории Украины, практически покинул ее пределы. В ближайшие трое суток – 03-05.12.2018 – морозы ослабеют, осадков не ожидается», – отметили в пресс-центре.

Там также добавили, что на территории Луганской области проезд по дорогам был обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет. «Сейчас по всей территории Луганской области, по сообщениям Укргидрометцентра, ночью температура от 6 до 10 мороза (местами минус 13-15). Днем температура от минус 3-5 мороза до 0. Осадков не ожидается – сообщили в Службе автодорог.

По словам директора ГП «Луганский облавтодор» Александра Коротуна, на Луганщине продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами. Дорожники работают в режиме дежурства круглосуточно.