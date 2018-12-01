На Донбассе вследствие войны разрушены более 40 тысяч домов

В результате боевых действий на Донбассе были разрушены более чем 40 000 домов.

Об этом заявил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский во время форума в Киеве, передает УНН.

"Внутренне перемещенных лиц более 1,5 миллиона. Они поехали по разным причинам, у многих не осталось домов. По данным ООН, более 40 тыс. домов были разрушены", - отметил омбудсмен.

По его словам, те граждане Украины, которые остались на оккупированной территории, ежедневно рискуют. Многие украинские граждане находятся в застенках незаконных тюрем, а оккупационная власть не предоставляет никакой информации о них.