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В Генштабе рассказали, когда начнется масштабная мобилизация

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Генштабе рассказали, когда начнется масштабная мобилизация

По сообщению пресс-службы Генштаба Вооруженных Сил Украины, с 3 декабря начинается цикл масштабных сборов с резервистами и военнообязанными.

В частности, будут проведены сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сбору мероприятия будут завершены к началу новогодних и рождественских праздников.

"В то же время, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов.

В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Во время сборов будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов теробороны, с целью подготовки к защите своих областей.


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