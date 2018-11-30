Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных силСегодня, 09:01
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 2 декабря не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что с наступлением темноты боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Вблизи Станицы Луганской формирования РФ осуществили очередную провокацию, чем сорвали разведение сил и средств в этом районе.
"В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
С утра противник совершил обстрел оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.