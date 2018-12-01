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В Украине увеличилась минимальная пенсия

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 декабря этого года минимальный размер пенсий вырос до 1497 гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщили в пресс-службе чиновника.

«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен», - сказал он.

«Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», - уточнил вице-премьер-министр.

С 1 января 2019 года, по его словам, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам. «Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан», - добавил Розенко.

Он также напомнил, что 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров. «Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно», - подчеркнул вице-премьер-министр.


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