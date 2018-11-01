В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 30 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, на Донбассе за день зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков, в частности, боевики дважды применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Под обстрелами боевиков оказались украинские позиции в районе хутора Вильный, вблизи Луганского и Гнутово.