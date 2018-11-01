Жителя Антрацита приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами Л/ДНР

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключения жителя города Антрацит за сотрудничество с террористами Л/ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева Facebook.

Так, 25-летнего мужчину осудили по обвинению в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Следствием установлено, что с марта по май 2015 года осужденный находился на контактной службе в артиллерийском дивизионе 10 бригады 2-го армейского корпуса террористической организации "ЛНР". Занимался охраной складов и боеприпасов, имел на вооружении АК-74. Вместе с тем, в активных боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и сил АТО участия не принимал.

В дальнейшем, в августе 2016 года обвиняемый был зачислен рядовым в воинскою часть 0881 (1 отдельная славянская мотострелковая бригада) террористической организации "ДНР" с местом дислокации в селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области. Охранял полигоны и склады с боеприпасами.

В марте 2018 году мужчину задержали на территории города Вишневое Киевской области, куда он переехал, чтобы найти работу