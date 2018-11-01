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В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 29 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные 8 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что сегодня, 30 ноября, боевики выпустили 1 мину калибра 82 мм по позициям украинских военных неподалеку Гнутово. Потерь в рядах ООС нет.


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