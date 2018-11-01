В Центре занятости рассказали о трудоустройстве переселенцев

Трудоустройство внутренне перемещенных лиц – одна из приоритетных задач службы занятости Украины.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Роман Криган на встрече с экспертами Датского Совета по делам беженцев по вопросам трудоустройства людей из числа ВПЛ и совершенствования и внедрения новых методик их обслуживания в центрах занятости, передает пресс-служба ведомства.

«В течение января-октября 2018 года услуги службы занятости получали 14,2 тыс. ВПЛ, из них 11,3 тыс. человек имели статус безработного. Государственная служба занятости способствовала трудоустройству 4,7 тыс. безработных ВПЛ. Кроме этого, в течение этого же периода 73 человека из числа ВПЛ начали собственное дело благодаря получению одноразовой помощи по безработице», – сказал он.

По словам Кригана, лицам из числа ВПЛ, которые обращаются в центры занятости, предоставляется полный комплекс социальных услуг:

поиск подходящей работы;

информационные и консультационные услуги, связанные с трудоустройством:

содействие предпринимательской инициативе и тому подобное.

В пресс-службе напоминают, что Донецкая и Луганская областные службы занятости с сентября 2017 года сотрудничают с Датским Советом по делам беженцев в направлении информирования клиентов о действии грантовых программ, направленных на поддержку переселенцев и лиц, пострадавших от конфликта на Донбассе.

Кроме того, Датский Совет оказывает техническую поддержку по внедрению в центрах занятости современных сервисов по обслуживанию клиентов.