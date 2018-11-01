В Донецкой области, 27 ноября 2018, боевики, поддерживаемые РФ обстреляли КПВВ "Майорское" из стрелкового оружия разных калибров. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook .

Сообщается, что обстрел происходил со стороны Горловки стрелковым оружием разного калибра по пропускном пункту въезда/выезда.

"Факт обстрела сразу был зафиксирован очередной сменой украинских пограничников", - сообщают в СЦКК.

На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорское", пограничники в правой наружной стенке обнаружили сквозное отверстие, а также повреждения модуля паспортного контроля от попадания пули.

"Пробив внешнюю стенку, пуля застряла во внутренней перегородке модуля", - сообщили в СЦКК.

Избежать человеческих жертв и ранений удалось потому, что КПВВ не работает в ночное время суток. Данный факт был зафиксирован наблюдателями украинской стороны СЦКК.