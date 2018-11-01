Боевики вчера 14 раз обстреляли украинских военных

Боевики вчера 14 раз обстреляли украинских военныхСегодня, 09:00
В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 28 ноября, ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что за сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Также в штабе отметили, что с утра противник два раза обстрелял оборонительные укрепления украинских войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди личного состава нет.