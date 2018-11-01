Боевики вчера 14 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook .

Сообщается, что за сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Также в штабе отметили, что с утра противник два раза обстрелял оборонительные укрепления украинских войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди личного состава нет.