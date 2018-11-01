» » Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Введение военного положения в Донецкой и Луганской области не повлияет на режим работы КПВВ, а также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

Об этом говорится в обращении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева к жителям Донбасса, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В Донецкой и Луганской, согласно Указу Президента, вводится правовой режим военного положения. Замечу, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет», – отметил он.

По словам Наева, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются воинских частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил.

«Объединенные силы продолжат осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и правового режима военного положения, через соответствующие органы военного управления и органы государственной власти на местах и ​​органы местного самоуправления», – заявил Наев.

Он подчеркнул, что в штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

«Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации. О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно», – подытожил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

В Сватово в ДТП погибли 2 человека, 5 - получили ранения

Сегодня, 17:01

Во Львове боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 16:45

Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16:38

Генштаб ВСУ обратился к гражданам с просьбой не снимать учения и перемещение военной техники

Сегодня, 15:40

Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

Сегодня, 14:53

Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Сегодня, 14:34

В случае наземной агрессии РФ украинским военным сразу повысят зарплату

Сегодня, 13:34

В Лисичанске сотрудники полиции и соцслужбы забрали ребенка у неблагополучной матери

Сегодня, 12:47

Порошенко подписал закон о военном положении

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 11:42

СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской

Сегодня, 10:45

УЗ приостановит возврат билетов по интернету из-за спекулянтов

Новости Украины:

Сегодня, 18:52

Президент назначил нового главу Черниговской ОГА

Сегодня, 17:12

Порошенко заявил о передислокации войск к границе с РФ

Сегодня, 17:00

ПФУ обещает платить пенсии вовремя

Сегодня, 16:58

В Крыму арестовали еще двоих украинских моряков

Сегодня, 15:37

«Голос Украины» опубликовал закон и указ о военном положении

Сегодня, 14:55

В Киеве на выходных закроют движение на мосту Патона

Сегодня, 14:39

В Мариуполе на дороге образовался провал

Сегодня, 13:58

РФ перебрасывает в Керчь противокорабельные ракетные комплексы «Бал»

Сегодня, 13:27

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Сегодня, 12:59

Во Львове украли банковский терминал

Сегодня, 12:56

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 