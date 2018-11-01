Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Введение военного положения в Донецкой и Луганской области не повлияет на режим работы КПВВ, а также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

Об этом говорится в обращении командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева к жителям Донбасса, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В Донецкой и Луганской, согласно Указу Президента, вводится правовой режим военного положения. Замечу, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет», – отметил он.

По словам Наева, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются воинских частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил.

«Объединенные силы продолжат осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и правового режима военного положения, через соответствующие органы военного управления и органы государственной власти на местах и ​​органы местного самоуправления», – заявил Наев.

Он подчеркнул, что в штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

«Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации. О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно», – подытожил он.