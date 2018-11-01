» » Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за год люди стали чаще обращаться в полицию и социальные органы с проблемой домашнего насилия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

«Так, за девять месяцев зафиксировано 2393 официальных обращения. Следует отметить, что за аналогичный период 2017 зафиксировано 1080 обращений. То есть, этот показатель вырос на 122%. Если сравнивать с предыдущими годами, то рост произошел на 250% (по сравнению с 2016 годом) и на 467% (с 2015 годом)», - говорится в сообщении.

Чиновники видят в этом заслугу информационной кампании по разъяснению вопросов, связанных с домашним насилием. Замглавы Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик считает, что теперь жители области перестают замалчивать подобные явления.

«Мы продолжаем работу не только с помощи жертвам насилия, но и работаем с агрессорами. Прежде всего нужно ликвидировать ситуации, которые являются постоянными, потому что большинство обращений поступает от одних и тех же семей», - отметила Лишик.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет разработка областной программы по работе с агрессорами в семьях.

Помощь пострадавшим от насилия в области оказывают шесть специальных бригад. Раньше их было больше – восемь. Также созданы пять кабинетов анонимного медико-психологической помощи на базе районных больниц.

Чаще всего в помощи нуждались женщины - 83% обращений поступило от них, 16% - от мужчин и 1% - от детей.

Больше заявлений, по словам Ольги Лишик, поступает в городах. Наибольшее количество пострадавших в Лисичанске (707), Северодонецке (560) и Рубежном (204). Среди районов - Попаснянский (167), Белокуракинский (122) и Кормянский (100). Наименьшее количество в Станично-Луганском (32) и Меловском (23) районах.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

В Сватово в ДТП погибли 2 человека, 5 - получили ранения

Сегодня, 17:01

Во Львове боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 16:45

Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16:38

Генштаб ВСУ обратился к гражданам с просьбой не снимать учения и перемещение военной техники

Сегодня, 15:40

Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

Сегодня, 14:53

Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Сегодня, 14:34

В случае наземной агрессии РФ украинским военным сразу повысят зарплату

Сегодня, 13:34

В Лисичанске сотрудники полиции и соцслужбы забрали ребенка у неблагополучной матери

Сегодня, 12:47

Порошенко подписал закон о военном положении

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 11:42

СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской

Сегодня, 10:45

УЗ приостановит возврат билетов по интернету из-за спекулянтов

Новости Украины:

Сегодня, 18:52

Президент назначил нового главу Черниговской ОГА

Сегодня, 17:12

Порошенко заявил о передислокации войск к границе с РФ

Сегодня, 17:00

ПФУ обещает платить пенсии вовремя

Сегодня, 16:58

В Крыму арестовали еще двоих украинских моряков

Сегодня, 15:37

«Голос Украины» опубликовал закон и указ о военном положении

Сегодня, 14:55

В Киеве на выходных закроют движение на мосту Патона

Сегодня, 14:39

В Мариуполе на дороге образовался провал

Сегодня, 13:58

РФ перебрасывает в Керчь противокорабельные ракетные комплексы «Бал»

Сегодня, 13:27

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Сегодня, 12:59

Во Львове украли банковский терминал

Сегодня, 12:56

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 