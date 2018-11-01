Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

В Луганской области за год люди стали чаще обращаться в полицию и социальные органы с проблемой домашнего насилия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

«Так, за девять месяцев зафиксировано 2393 официальных обращения. Следует отметить, что за аналогичный период 2017 зафиксировано 1080 обращений. То есть, этот показатель вырос на 122%. Если сравнивать с предыдущими годами, то рост произошел на 250% (по сравнению с 2016 годом) и на 467% (с 2015 годом)», - говорится в сообщении.

Чиновники видят в этом заслугу информационной кампании по разъяснению вопросов, связанных с домашним насилием. Замглавы Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик считает, что теперь жители области перестают замалчивать подобные явления.

«Мы продолжаем работу не только с помощи жертвам насилия, но и работаем с агрессорами. Прежде всего нужно ликвидировать ситуации, которые являются постоянными, потому что большинство обращений поступает от одних и тех же семей», - отметила Лишик.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет разработка областной программы по работе с агрессорами в семьях.

Помощь пострадавшим от насилия в области оказывают шесть специальных бригад. Раньше их было больше – восемь. Также созданы пять кабинетов анонимного медико-психологической помощи на базе районных больниц.

Чаще всего в помощи нуждались женщины - 83% обращений поступило от них, 16% - от мужчин и 1% - от детей.

Больше заявлений, по словам Ольги Лишик, поступает в городах. Наибольшее количество пострадавших в Лисичанске (707), Северодонецке (560) и Рубежном (204). Среди районов - Попаснянский (167), Белокуракинский (122) и Кормянский (100). Наименьшее количество в Станично-Луганском (32) и Меловском (23) районах.