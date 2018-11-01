В Лисичанске сотрудники полиции и соцслужбы забрали ребенка у неблагополучной матери

В Лисичанске сотрудниками Лисичанского полиции вместе с работниками социальной службы и службы по делам детей было принято решение изъять ребенка у неблагополучной матери.

О том, что 35-летняя мать злоупотребляет спиртными напитками, оставляет на длительное время младенца без присмотра, ведет асоциальный образ жизни и совсем не уделяет ребенку должного внимания, сообщила в Лисичанский отдел полиции бабушка ребенка.

Полицейские доставили младенца в больницу, где после обследования девочка была помещена в инфекционное отделение Луганской областной детской клинической больницы.

Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав и привлечении к административной ответственности по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».