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УЗ приостановит возврат билетов по интернету из-за спекулянтов

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

"Укрзализныця" решила приостановить возврат билетов по интернету в целях борьбы со спекулянтами.

Ограничения будут действовать с 15 декабря по 15 января, сообщается на сайте УЗ.

Компания заявила, что большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

"Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожные кассы", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами. В период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах.

Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.


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