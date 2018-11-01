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Боевики за сутки 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 27 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, за минувшие сутки одного российского оккупанта ликвидировали", - говорится в сообщении.


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