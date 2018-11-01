КПВВ изменят график работы

Переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда - выезда произойдет с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, контрольно-проверочные и пропускные мероприятия будут осуществляться на автомобильных дорогах: дорожный коридор «Стаханов - Золотое - Горское - Лисичанск» - КПВВ «Золотое», дорожный коридор «Горловка - Бахмут» - КПВВ «Майорское», дорожный коридор «Донецк - Курахово» - КПВВ «Марьинка», дорожный коридор «Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)» - КПВВ «Новотроицкое», дорожный коридор «Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь» - КПВВ «Гнутово» (Пищевик), дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар» - КПВВ «Станица Луганская».

Переход происходит на основании распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева от 27 ноября и во исполнение требований пункта 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденного приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.