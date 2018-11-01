Лисянский: Жители Донбасса не должны опасаться за свое имущество

Жители Донбасса не должны опасаться за свое имущество в условиях военного положения. Об этом сообщил представитель Уполномоченного в Луганской и Донецкой областях в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский на своей странице в "Фейсбуке".

"За вчера и сегодня получил очень много сообщений от жителей Луганской и Донецкой областей. Люди обеспокоены и не знают чего ожидать от введения Военного положения. Многие считают, что теперь у них могут забрать во временное пользование автомобиль или квартиру", - написал он.

Он призвал граждан не паниковать, а также предоставил номера телефоном, по которым можно позвонить в случае нарушения прав: 096-868-85-02; 099-317-85-02.

"Я прошу не паникуйте, я на прямой связи с руководством всех правоохранительных органов двух областей и штабом ООС. Если видите предпосылки нарушений ваших прав, сразу звоните. Наш регион фактически уже пятый год в военном положении. Не паникуйте". - отметил он.