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Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхньоторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Кроме того, позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле хутора Свободного, Луганского, Опросного, Гнутового и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм

"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.


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