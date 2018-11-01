Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке: онлайн-трансляция

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море проходит 26 ноября в Нью-Йорке. Онлайн-трансляция заседания:

Проведение экстренного заседания Совбеза ООН инициировали в США после атаки 25 ноября российскими военными трех украинских кораблей ВМС в Керченском проливе.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что заседание Совета безопасности ООН состоится в 11:00 26 ноября 2018 (18:00 по Киеву). На брифинг будет вынесен вопрос относительно агрессивных и провокационных действий РФ в Азовском море.