ПриватБанк будет работать в обычном режиме. Рисков пока нет

Отделения и электронные сервисы ПриватБанка работают и будут работать в обычном режиме, – сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл по результатам встречи руководителей ведущих украинских банков в НБУ. По его словам, банк обеспечивает бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Со своей стороны Правление Национального банка приложит максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях провозглашения военного положения.

«Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», – отметил Председатель Национального банка Яков Смолий.