НБУ экстренно собрал руководителей 40 крупнейших банков

Правление Национального банка Украины во главе с председателем Яковом Смолием проводит внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны.

Как сообщает пресс-служба регулятора, встреча посвящена в частности подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения в случае его возможного введения.

«Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», - отметил председатель Нацбанка, открывая встречу с банкирами.

Следовательно, НБУ не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

«При необходимости банки могут пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», - отметил Смолий.

Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и раньше, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Правление Нацбанка призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.