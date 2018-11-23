Украине обещают снегопады

В понедельник, 26 ноября, и в течение суток 27 ноября в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

По данным Гидрометцентра, в столице и области в течение суток 26 ноября гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

«Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей», - предупредили в ведомстве.