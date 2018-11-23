Керченский пролив открыли для гражданских судов после захвата кораблей ВМС Украины

Российская Федерация открыла Керченский пролив для гражданских судов после инцидента с захватом украинских военных кораблей а Азовском море. Об этом говорится в заявлении так называемого руководителя предприятия "Крымские морские порты" на оккупированном полуострове Алексея Волкова, передают российские СМИ.

По словам Волкова, российские власти дали разрешение для движения судов по каналу около 04:00 (03:00 по Киеву). Он также добавил, что судоходство через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме.