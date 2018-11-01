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Зарплата военных в 2019 году вырастет на 30%

Вчера, 17:43 citynews.net.ua | Напечатать

Благодаря принятому госбюджету-2019 на 30% в среднем увеличится денежное обеспечение военных.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании парламента, сообщает Укринформ.

«Это бюджет нашей обороны. 102 миллиарда гривен только на Вооруженные силы Украины. Мы на 30% в среднем поднимаем заработную плату нашим воинам. Я понимаю, что это кому-то не нравится, но мы это сделаем», - сказал он.

По его словам, с целью оптимизации бюджета в оборонной сфере было принято решение Комитета по вопросам обороны и безопасности, в котором, в частности, говорится, что конфискованные деньги Януковича пойдут в оборонный бюджет.

Секретарь комитета нардеп Иван Винник зачитал под стенограмму решение комитета, в котором говорится, что «в 2017 году Генеральная прокуратура под руководством Луценко взыскала деньги Януковича в Государственный бюджет».

«По состоянию на конец этого года еще остаются эти остатки, и мы с целью не потерять эти остатки, предлагаем перенести содержание статьи 34 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в проект Закона о Государственном бюджете на 2019 год с соответствующей нумерацией», - сказал он.

Винник пояснил, что нераспределенный остаток средств, источником формирования которых в 2018 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупционным правонарушения, хранятся  на счетах специального фонда Государственного бюджета и направляются на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства на обеспечение жильем, в частности участников Антитеррористической  операции, участников операции Объединенных сил, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме того, он предложил увеличить объем расходов, предусмотренных специальным фондом Министерства обороны Украины на 524 миллиона гривень путем утверждения отдельной бюджетной программы для обустройства военных комиссариатов, территориальных центров укомплектования и социальной поддержки и их всестороннего обеспечения.

«Источником финансирования этой программы определить поступление конфискованных средств и средств, полученных от инвентаризации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения и/или поступления от реализации излишнего вооружения военной и специальной техники, недвижимого военного имущества Вооруженных сил Украины и средств от отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных сил Украины», - озвучил решение комитета нардеп.

Он также предложил дополнить раздел «Заключительных положений» бюджета новым пунктом с целью упрощения процедур на начало строительства и сдачу объектов в эксплуатацию объектов общевойскового жилищно-коммунального сектора.

Эти предложения комитета были приняты


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