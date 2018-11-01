Украина предложила развести военную технику у Станицы Луганской 26 ноября

Вчера на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация инициировала разведение военной техники у Станицы Луганской.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Украина инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября, в случае выполнения условий безопасности и соблюдения режима тишины», - написала она.

Кроме того, украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности Украины, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. «Мы готовы передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля. Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также в ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября», - написала Геращенко.

Во время заседания ТКГ Украина сделала заявление о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, непризнании их международным сообществом, их несоответствии букве и духу минских соглашений, ничтожестве их результатов. «Поддержка РФ этих псевдовыборов отодвигает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их», - говорится в сообщении. В связи с этим Украина требует немедленного переформатирования и самороспуска так называемых институтов и «учреждений республик» в ОРДЛО.