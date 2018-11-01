ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса более 200 тонн гумпомощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В общем оформлено более 208 тонн груза», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.