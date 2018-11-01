В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вчера, 22 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как отмечается, вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции. Запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал", - отметил он.

По данным Минобороны, по состоянию на утро 23 ноября на Донбассе уже зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков: в районе Березового, Троицкого и Песков.

"Сейчас ситуация на линии столкновения стабильная, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток нет", - добавил представитель Минобороны.