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В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе вчера, 22 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как отмечается, вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции. Запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал", - отметил он.

По данным Минобороны, по состоянию на утро 23 ноября на Донбассе уже зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков: в районе Березового, Троицкого и Песков.

"Сейчас ситуация на линии столкновения стабильная, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток нет", - добавил представитель Минобороны.


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