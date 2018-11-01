Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 22 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник вчера 4 раза прицельно открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.