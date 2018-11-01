Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции Объединенных силСегодня, 09:00
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 22 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что противник вчера 4 раза прицельно открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.